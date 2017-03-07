Москва, 7 марта, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Администрация президента РФ не давала рекомендаций российским губернаторам по поводу поздравлений женщинам с праздником 8 марта. Сложно представить, что такие советы могли поступить из Кремля, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 7 марта.

ru.torange.biz 8 Марта

Комментируя сообщение в газете «Коммерсантъ» о том, что администрация рекомендовала главам регионов творчески подойти к поздравлениям женщин с международным женским днём, например, записав пожелания в стихотворной форме, Песков подчеркнул, что трудно себе представить подобные советы.

«Не может быть такого распоряжения, ну сами подумайте. Такое трудно себе просто представить», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что, по его мнению, губернаторы могут обойтись без советов из Кремля.

«Я не знаю, откуда газета «Коммерсантъ» взяла эту информацию», — сказал представитель Кремля.

Напомним, «Коммерсанте» в своей публикации ссылался на источник «в одном из региональных правительств». В качестве примера приводился губернатор нижегородской области Валерий Шанцев, снявшийся в видеоролике в рамках интернет-флешмоба «Mannequin Challenge».