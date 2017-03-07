Задействованные в зоне проведения СВО российские войска постоянно экспериментируют с боевой техникой, повышая её боевые качества. Одной из нашумевших разработок стал танк Т-72, оборудованный кустарной системой защиты. В Сети машину прозвали «Царь-мангал».

Иван Шилов ИА Регнум

Танк, укрытый полноценной железной крышей, установленной на сварных конструкциях, показал себя и свою высокую защищённость от беспилотников противника в ходе боёв на донецком направлении.

По сути «царь-мангал» — плод более чем полувековой истории развития средств защиты бронетехники. Первые защитные экраны устанавливались ещё на танки Т-34 для обороны от «фаустпатронов» — немецких гранатомётов, разработанных в ходе Второй мировой.

Идея подобной защиты предельно проста: при попадании снаряда по навесной защите кумулятивная струя рассеивается, так и не достигнув брони. Экипаж машины остаётся целым и невредимым, может успеть поразить позиции гранатомётчика до того, как он выстрелит снова.

Помимо защиты бронетехники, «экраны» морально поддерживали экипаж, который чувствовал себя защищённым и не боялся идти вперёд, особенно в плотной городской застройке.

Современная защита бронетехники призвана решать те же задачи: защищать машину и создавать у экипажа ощущение безопасности.

При этом в послевоенные годы концепция «экранирования» отошла в тень, вспомнили о ней уже в XXI веке.

Защищённые, но неповоротливые чудовища

С 1950-х годов стратегия применения танковых войск по обе стороны «железного занавеса» основывалась на том, что бронетехника должна сражаться с бронетехникой. Советским танковым армадам предстоял «бросок к Ла-Маншу», а американские танки должны были этот удар отражать и стремиться развить наступление на сотни километров на восток. И всё это в условиях радиоактивного заражения и под ударами авиации противника.

Но с окончанием холодной войны эпоха блицкригов закончилась, а в конфликтах современности танкам пришлось решать другие задачи.

Вновь «экранировать» танки начали в ходе боевых действий в Сирии. Правительственным войскам пришлось вести бои не на открытой местности, а в плотной городской застройке, с противником, активно использующим ручные средства противотанковой борьбы.

Чтобы уменьшить потери бронетехники, её стали защищать сварными металлическими конструкциями, цепями, арматурой, иногда мешками с песком и бетонными блоками. Главное, была впервые чётко сформулирована проблема: тяжёлая бронетехника XX века крайне уязвима и нуждается в дополнительной защите. При этом еще нужно было не навредить другим характеристикам машины, рассказал в разговоре с ИА Регнум военный эксперт, офицер танковых войск запаса Александр Михайловский.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3885456" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Экраны и решётки можно наваривать хоть в десять слоёв. Но от «обвеса» начинает страдать манёвренность машины, что особенно важно в условиях городских боёв. Танк превращается в неповоротливое чудище, которое едва вращает башней и в итоге всё равно подрывается на мине. Поэтому в «апгрейдах» важно не заходить слишком далеко», — поясняет Михайловский.

В Сирии и позднее в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе возникла новая угроза для бронетехники — дешёвые дроны. А начавшаяся специальная военная операция на Украине и вовсе поставила вопрос: нужны ли вообще танки в современных военных конфликтах?

Навесы от дешёвых «птичек»

Охотясь за танками, малогабаритные беспилотники пытаются ударить в один из слабозащищённых элементов машины. Например, под башню, по ходовой части или задней части танка, которая бронирована меньше лобовой. В первом случае можно вызвать детонацию боекомплекта, во втором — перебить катки гусениц, в третьем — вывести из строя двигатель. Как правило, достаточно обездвижить машину и вынудить экипаж отступить, а потом можно спокойно добивать танк.

Фактически беспилотник-камикадзе — это технологичная вариация того же «подростка с фаустпатроном», поскольку боевая часть дрона обычно создаётся из боевой части ручного противотанкового гранатомёта (РПГ).

Разница в том, что теперь бойцу не нужно вплотную подкрадываться к танку. А учитывая небольшую по сравнению с танком стоимость дрона, размен даже нескольких беспилотников на одну бронемашину можно считать выгодным.

Но чем больше дронов на поле боя, тем больше вариантов защиты появляется от угрозы с воздуха. Над этим работают волонтёрские группы, предприятия и ремонтные подразделения отдельных частей.

«Сейчас пробуются разные подходы, оценивается перспективы. Сказать, что кто-то уже изобрёл панацею от дронов, пока нельзя. Отдельные поделки создаются под конкретные условия театра военных действий», — сообщил Александр Михайловский ИА Регнум.

Объединяет разработки стремление защитить уязвимые части машины или даже весь корпус танка. Наиболее очевидный вариант — так называемый «козырёк»: навес металлической конструкции, прикрывающий танк от сброса неуправляемых авиационных боеприпасов. Разработка российских военных оказалась настолько удачной, что её уже приняли на вооружение танкисты армий Индии, Пакистана и Израиля.

Позднее конструкция получила прозвище «мангал», которое прочно вошло в военный лексикон.

«Царь-мангал»: уникальная разработка под конкретную задачу

Более сложные вариации защиты подразумевают установку сплошного «забора», оставляющего открытым только ствол танка. В некоторых случаях ставят сварные конструкции из двух слоёв, между которыми можно поместить блоки динамической защиты, мешки с песком или даже брёвна.

Отдельно стоит выделить уникальные поделки, собранные для решение конкретной задачи здесь и сейчас. В первую очередь это уже упоминавшийся «царь-мангал», получивший огромный «козырёк». Машину задействовали в боевых действиях в районе населённого пункта Красногоровка. С задачей танк справился: сопроводил колонну с десантом в город и вернулся обратно на позиции.

Успех «царь-мангала» обусловлен несколькими факторами.

Во-первых, на этом участке фронта расстояние между позициями обеих сторон минимально, поэтому машина смогла быстро пройти серую зону, не попав под огонь артиллерии.

Во-вторых, танк прошёл по проторенной колее, где противник не смог вторично установить мины. В случае подрыва «царь-мангал» было бы крайне трудно эвакуировать.

В-третьих, танк двигался по прямой — такова была задача. Маневрировать он не мог, поскольку установка «сплошной защиты» почти полностью лишила экипаж обзора. Поэтому, даже несмотря на свой устрашающий вид, «царь-мангал» остаётся уязвимым. Не стоит ожидать, что в ближайшие годы подобные машины пойдут в серийное производство.

В то же время эксперимент показал, что «сплошное» дополнительное бронирование танка серьёзно повышает его шансы выжить на поле боя. Так что при определённой доработке концепцию могут принять на вооружение. Но над идеальным средством защиты танков продолжают ломать головы лучшие специалисты.