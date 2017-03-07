Ростов-на-Дону, 7 марта, 2017, 13:48 — ИА Регнум.



Onf.ru Ямы на дорогах

В Ростовской области с наступлением календарной весны дороги вновь приходят в негодность. Сообщать о дефектах для быстрого реагирования дорожных служб просят специалисты регионального министерства транспорта, сообщили ИА REGNUM в управлении по информационной политике области 7 марта.

В ведомстве открыта «горячая линия», операторы которой принимают заявки круглосуточно и без выходных.

Вместе с тем, инспектируют состояние транспортных артерий сотрудники дорожной полиции. В частности, проверки прошли в областном центре. Донская Госавтоинспекция только в Советском и Железнодорожном районах города-миллионника в конце февраля составили девять предписаний на устранение ям.

Один из дырявых ростовских мостов — на проспекте Стачки — в этом году отремонтируют. Обойдется это в 50 млн рублей. Средства будут направлены из бюджетов трёх уровней. Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры объявила конкурс на выбор подрядчика.

Помимо этого объявлен аукцион по выбору подрядчика на ремонт главной улицы города — Большой Садовой. К осени на транспортной артерии должен быть заменен асфальт, выложена новая плитка. Стоимость работ состаивт 148,8 млн рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, донской губернатор Василий Голубев признал, что дороги в регионе находятся в удручающем состоянии и призвал дорожные службы незамедлительно латать ямы. «Нужно моментально реагировать», — написал глава региона в своем микроблоге Twitter.