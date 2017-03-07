Ланьчжоу, Китай, 7 марта, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Китайским журналистам стал известен план властей китайского г. Ланьчжоу, расположенного в провинции Ганьсу, по борьбе с засухой. Китайские чиновники намерены предложить российской стороне продавать воду из Байкала.

Xchgall Байкал

Создание трубопровода, который соединил бы крупнейшее пресноводное озеро Байкал и засушливую провинцию Ганьсу, позволило бы решить сразу несколько проблем, стоящих перед властями провинции, пишет «Наньцзао жибао».

По планам провинциального правительства, трубопровод, протяженность которого может превысить отметку в 1 тыс. км., пройдет через территорию Монголии.

В настоящее время китайская сторона занимается разработкой проекта. После чего будет подсчитана экономическая составляющая. В случае, если строительство трубопровода будет оправдано, Китай направит в Россию коммерческое предложение.

Независимые эксперты полагают, что строительство трубопровода в Китай экономически невыгодно. Если для транспортировки нефти и газа трубопроводы оправдывают себя, то вода — слишком дешевое сырье для создания подобного проекта.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, каждый пятый житель России (19%) относит озеро Байкал к числу главных достопримечательностей, являющихся визитной карточкой России, это второй по популярности ответ после Кремля (36%).