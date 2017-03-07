Ереван, 7 марта, 2017, 12:49 — ИА Регнум. 9 марта чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Олег Есаян покинет занимаемую должность. Есаяна на этом посту сменит Вардан Тоганян, рассказали ИА REGNUM источники в администрации президента Армении и посольстве Армении в России.

Heg.Bal Вардан Тоганян

По данным Википедии, 50-летний Тоганян является председателем совета директоров «Евразийской медиа группы». В 1992 — 1994 гг. работал в постоянном представительстве Армении в Москве в качестве главного специалиста, в 1994 — 1995 гг. в посольстве Армении в России — вторым секретарём, 1996−1997 гг. — первый секретарь управления стран СНГ МИД Армении, 1997−1998 гг. — первый секретарь посольства Армении в России, 1998−2000 гг. — советник армянского посольства в Москве.

Тоганян окончил исторический факультет (отдел международных отношений) Ереванского государственного университета, защитил в ЕГУ кандидатскую диссертацию. В 2001 году окончил докторантуру Института социально-политических исследовании Академии наук РФ.

1995−1996 гг стажировался в Центре международных исследований в университете в Осака (Япония); 2000 г. — в Гарвардском университете (США). Кандидат исторических наук, доктор политических наук. Автор более 10 научных трудов и монографий, посвященных проблемам развития Новых независимых государств, региональных и межнациональных конфликтов, проблем национальной толерантности. Владеет английским и японским языками.

Имя Тоганяна упоминается в так называемых «панамских документах», содержащими информацию о компаниях, зарегистрированных в офшорах и людях, стоящих за этими компаниями.

В публикациях прессы отмечается, что Вардан Тоганян в 2014 году стал акционером компании «Шогакн», занимающейся обработкой алмазов. Согласно Госрегистру юридических лиц РА, в Армении в 2015 году было зарегистрировано ООО «Сирун даймондс», которое является одним из проектов «Шогакна». Тоганян делит акции с другим владельцем «Шогакна» — руководителем инвестиционного департамента известной российской компании «Атон» Агароном Папояном и проживающим в России Ваагном Абгаряном.

Действующий посол Армении в России Олег Есаян занимает должность с 2010 года. До этого он был послом Армении в Белоруссии. В 1997—2005 гг. — председатель Национального собрания Нагорно-Карабахской Республики второго и третьего созывов. В 2005—2006 гг. — председатель государственной комиссии Республики Армения по ценным бумагам.

Примечательно, что вчера, 6 марта, находящийся в Ереване российский телеведущий Владимир Соловьев подверг критике деятельность посла Армении в России и подчеркнул, что армянская дипломатия пока еще не проявила все свои возможности.

«Кто посол Армении в России? Кто он? Вы его знаете? Посмотрите сколько этнических армян в Думе. Начались события [в Карабахе] — где слушания в Госдуме, где активность посла, где активность со стороны людей, которые должны замолвить словечко, защитить интересы своей страны?», — сказал Соловьев (цитата по armeniasputnik. am).

По его словам, армянский посол должен был быть повсюду и бить тревогу, призывая к разрешению вопросов в пользу своей страны.

Дипломатия — механизм сложный, и Армения при помощи соответствующего дипломатического инструментария должна помочь России выполнить ее союзнический долг, считает телеведущий.