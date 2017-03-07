Герат, Афганистан, 6 июля, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Девять сотрудников сил безопасности погибли, десять получили ранения в результате атаки террористов на северо-западе Афганистана. Об этом 6 июля сообщает агентство «Синьхуа».

Military.com Национальная армия Афганистана

Сообщается, что члены террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили рано утром 6 июля скоординированную атаку на контрольно-пропускные пункты в афганской провинции Герат.

В результате ожесточённого боя погибли девять сотрудников сил безопасности, ещё девять получили ранения. Удалось ликвидировать десять боевиков, ещё, как минимум, 15 террористов получили ранения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве в афганском Кандагаре, в результате которого погибли 19 человек, в том числе 11 полицейских. Источником взрыва стали четыре автомобиля, начинённых взрывчаткой.

Ответственность за взрыв взяли на себя члены террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)