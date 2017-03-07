Москва, 7 марта, 2017, 12:19 — ИА Регнум. В России в феврале 2017 года индекс потребительских цен составил 100,2%, с начала года — 100,8% (в феврале 2016 г. — 100,6%, с начала года — 101,6%), сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

В феврале существенный рост отмечался на отдельные виды плодоовощной продукции. Так, лук репчатый и виноград стали дороже на 4,8% и 4,6% соответственно, морковь, картофель, груши, лимоны — на 2,2−3,5%. Вместе с тем отмечалось снижение цен на апельсины на 4,9%, свежие помидоры и огурцы, свёклу столовую, сухофрукты — на 0,3%-0,9%.

В группе молочных продуктов на 0,8−0,9% выросли цены на сметану, творог, молоко стерилизованное.

В группе рыбопродуктов икра лососевых рыб подорожала на 0,9%, рыба живая и охлажденная, рыба мороженая разделанная лососевых пород, а также соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы — на 0,5−0,7%.

Среди других продовольственных товаров увеличились цены на продукты для детского питания (консервы овощные и фруктово-ягодные, смеси сухие молочные), сыры сычужные твердые и мягкие, сыры плавленые, баранина, сухие супы в пакетах и вермишель — на 0,6−1,6%.

Почти на все виды наблюдаемых круп зафиксировано снижение цен. Так, крупа гречневая-ядрица стала дешевле на 1,8%, пшено — на 0,4%, рис и овсяные хлопья «Геркулес» — на 0,1%.

В группе медикаментов и медицинских товаров цены на офтан катахром увеличились на 2,1%, колдрекс, корвалол, ренни, бинты — на 1,0−1,4%, амброксол, эссенциале форте Н, индапамид, нитроглицерин, диазолин, настойка пустырника, левомеколь, гепарин натрия — на 0,7−0,9%. Вместе с тем на 2,7% снизились цены на валидол, на 2,3% — сульфацетамид.

Среди других наблюдаемых видов непродовольственных товаров на 0,8−1,0% дороже стали сухие корма для домашних животных, мыло хозяйственное, стекло оконное листовое, сигареты с фильтром отечественные, отдельные виды галантереи, одежды и обуви для детей и взрослых.

Одновременно на 1,4% подешевело газовое моторное топливо, на 0,4−0,6% — персональные компьютеры, средства связи, флеш-накопители USB, фотоаппараты, миксеры, блендеры, электрочайники, холодильники, телевизоры, лампы энергосберегающие, дрели электрические, легковые автомобили импортные новые и отдельные виды меховых изделий.

В группе бытовых услуг на 0,4−1,0% подорожали услуги прачечных, ремонт одежды и холодильников, печать цветных фотографий, отдельные виды ритуальных услуг.

Среди остальных наблюдаемых видов услуг на 3,8% выросла плата за радиотрансляционную точку, на 0,9−1,8% — посещение детского ясли-сада, отдельные виды медицинских услуг, на 0,4−0,7% — наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, капитальный ремонт, оформление удостоверения завещания в нотариальной конторе, аренду индивидуального банковского сейфа, ветеринарные услуги, занятия на курсах профессионального обучения, иностранных языков и в группах общей физической подготовки, посещение театров, музеев и выставок, абонентская плата за телевизионную антенну.

Среди наблюдаемых видов услуг зарубежного туризма на 0,7−1,4% снизилась стоимость экскурсионных поездок в Европу и туров на отдых в Испании. Одновременно отдых в Таиланде подорожал на 1,2%.

На 0,4% дешевле стали городские автобусные экскурсии и занятия на курсах обучения вождению легкового автомобиля.