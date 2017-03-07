Бишкек, 7 марта, 2017, 11:59 — ИА Регнум. ‍Представителям стран, входящих в Евразийский экономический союз следует помнить, что вне ЕАЭС они закупали бы российский газ по тем же ценам, что и страны Европейского союза, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании Евразийского совета глав правительств ЕАЭС сегодня, 7 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Если бы некоторые страны, присутствующие здесь, не входили в состав нашего Союза, или вышли бы из него, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам — порядка $200 за тысячу кубометров», — отметил премьер-министр.

Медведев предложил не «упражняться в подсчётах» по ценам на российский газ. Вне Союза импорт голубого топлива обходился бы странам ЕАЭС существенно дороже.

Премьер-министр напомнил, что страны ЕАЭС по своей воле вошли в Союз, добровольно, что дало им существенные льготы «по энергетическому сотрудничеству».

«Здесь никто никого насильно не держит», — отметил Медведев.

Напомним, российский премьер-министр прибыл в Бишкек на заседание Межправсовета ЕАЭС. По итогам встречи планируется подписать ряд документов.