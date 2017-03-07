Бишкек, 7 марта, 2017, 11:35 — ИА Регнум. На заседании Евразийского межправительственного совета, проходящего сегодня, 7 марта, в столице Киргизии, произошла перепалка между премьер-министрами России Дмитрием Медведевым и Белоруссии Андреем Кобяковым.

Government.by Заседание Евразийского межправительственного совета. Бишкек, Киргизия

Глава белорусского Кабмина обвинил российские власти в завышении цен на природный газ для Белоруссии, отметив при этом, что в самой России голубое топливо стоит значительно дешевле.

«С 38% выросла разница до 110%. И прекрасно знают, что 98% процентов электроэнергии в Белоруссии производится на российском газе. О какой конкуренции можно говорить? Мы хотим двигаться вперед, но не делать вид, что двигаемся вперед», — аргументировал свое недовольство сложившейся ситуацией белорусский чиновник.

В свою очередь глава российского правительства отметил, что «злоупотребление правом Союза неприемлемо, поскольку интеграция имеет наднациональную природу, а не двухстороннюю».

«Не надо совершать размен за общий счет. Хотел отметить крайне неприятную тенденцию. Из-за проблем двухстороннего формата это переносится на площадку ЕАЭС. Интеграционный проект становится заложником специфических интересов. Это ситуация сродни шантажу», — подчеркнул Медведев.

Также премьер-министр России высказал мнение, что коллегам следует акцентировать внимание не только и не столько на негативных моментах участия в Евразийском экономическом союзе, сколько на том, что удалось приобрести и приумножить благодаря интеграции.

«Страны — участницы ЕАЭС нарастили объемы экспорта на российский рынок. Это прямой результат. Все страны получили значительные льготы на энергетическое сотрудничество. Мы развиваем промышленную кооперацию. Если бы некоторые присутствующие на заседании страны не входили в Союз, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам — за $200 (более 11,6 тыс. рублей). Об этом нужно помнить, когда принимаются решения, ставящие под сомнение интеграцию. И напомню, что никто никого в ЕАЭС насильно не держит», — подытожил он.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 7 марта, в Киргизии проходит заседание Евразийского межправительственного совета. Участвующие в мероприятии премьер-министры Армении Карен Карапетян, Белоруссии Андрей Кобяков, Казахстана Бакытжан Сагинтаев, Киргизии Сооронбай Жээнбеков, России Дмитрий Медведев и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян обсуждают актуальные проблемы и перспективы Евразийского экономического союза.