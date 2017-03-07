Мадрид, 7 марта, 2017, 11:09 — ИА Регнум. «Нынешнее время с уверенностью можно сказать, историки будут называть временем стен, — убеждена испанская La Vanguardia. — Точно так же, как 1989 г. сохранился в памяти, как год падения Берлинской стены, как 1991 запомнился исчезновением СССР, а 1993 — вступлением в силу Маастрихтского соглашения и создания того Евросоюза, который сегодня доживает последние месяцы: Евросоюза без внутренних границ».

Scmp.com Сейчас. Беженцы преодолевают проволочное заграждение на границе с Венгрией

«Мир возвращается в прошлое, — считает газета. — Сегодня снова в моде стены — взять хотя бы забор, который будет возведен между США и Мексикой. В Европе — не лучше. 27 остающихся в ЕС государств уже приступили к сооружению ограждений — не только внешних (на границах Венгрии с Сербией, Греции с Македонией, Болгарии с Турцией), призванных уберечь их территории от незаконных иммигрантов. Первые заборы появляются между странами, входящими в Сообщество: между Словенией и Хорватией, Австрией и Словенией».

По мнению издания, «страны Сообщества перестают доверять друг другу: Европа все больше ощущает себя животным, попавшим в клетку. Точнее, загнавшим в эту клетку самое себя. Заборы, которые собираются строить на границе с Россией Балтийские страны, только усиливают это впечатление».

Действительно, в состоянии ли несколько рядов «колючки» и металлической сетки уберечь от «агрессора», если уж рассуждать взвешенно? Как подчеркивает испанское СМИ, «прибалты решили строить стены, потому что боятся нападения России и не верят в то, что США их защитит, но это больше похоже на самоизоляцию».