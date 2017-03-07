Пекин, 7 марта, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте ЦБ КНР, по состоянию на 7 марта 2017 г. паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,8957 юаня за доллар.

Valutaworld.ru Юань

В январе стало известно, что валютные резервы Китая опустились ниже $3 трлн до отметки $2,99 трлн. Однако, по мнению китайских экспертов, это не несет за собой серьезных последствий, а отметка в три триллиона является только лишь психологической, пишет «Синьхуа».

Согласно последним прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), рост ВВП Китая остановится на отметке 6,5% в ожиданиях продолжения политики экономической поддержки.

Однако, ВВП страны в 2016 году вырос на 6,7%, что является самым низким, хоть и запланированным показателем за последние три десятилетия.

Ранее ЦБ КНР опубликовал заявление, согласно которому Народный банк Китая начал использовать различные экономические инструменты для поддержания надлежащего уровня ликвидности на межбанковском рынке и сохранения кредитных ставок в разумных пределах.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 6 марта паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,8896, таким образом, национальная валюта Китая «отыграла» у доллара сразу 106 базисных пунктов.