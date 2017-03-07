Москва, 7 марта, 2017, 10:06 — ИА Регнум. Резиденцию президента России необходимо перенести из Кремля в другое место, Кремль должен остаться только музеем. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 марта, об этом заявил журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Raymond Cunningham Кремль

«Кремль надо освободить. Там должен быть только музей», — сказал он.

«Резиденцию президента надо перенести, построить в другом месте, в хорошем. А это — огромный музей, там миллионы туристов могут находиться», — считает депутат Госдумы.