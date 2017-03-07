Москва, 7 марта, 2017, 09:50 — ИА Регнум. Личность командира Вооруженных сил Украины (ВСУ), отдавшего приказ на применение ракетного комплекса «Точка-У» против мирного населения Донбасса в 2014 году, установлена. Об этом сообщает во вторник, 7 марта, Следственный комитет России.

Rorsah-photo Ракетный комплекс «Точка-У»

«Один из случаев применения «Точки-У» был зафиксирован в населенном пункте Ровеньки в 2014 г., — говорится в сообщении. — И сейчас в рамках следственно-оперативных мероприятий, проведенных в тесном взаимодействии с оперативными службами, СКР удалось установить, что к совершению указанного преступления причастен командир 19 отдельной ракетной бригады ВСУ полковник Федор Ярошевич».

По данным следствия, украинский военный в августе 2014 г. отдал приказ о ракетном обстреле населенного пункта Ровеньки, в результате чего погибли 3 человека.

Ведется следствие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война вспыхнула на территории Украины в апреле 2014 г. после того, как жители Донбасса выступили против государственного переворота в столице.

Новые украинские власти объявили режим «АТО» в Донбассе и направили националистические батальоны и армию против мирных жителей региона.