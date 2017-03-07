WSJ: Ужесточение политики США к России встретили в ЕС «аплодисментами»
Вашингтон, 7 марта, 2017, 09:31 — ИА Регнум. Ужесточение политики президента США Дональда Трампа в отношении России было неожиданным, однако оно вызвало одобрение у ряда союзников США в Евросоюзе, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
Так редакция издания оценила политику администрации президента США после того, как он назначил ключевыми помощниками людей, которые являются сторонниками жесткой линии в отношении Москвы.
В статье отмечается, что настрой начал меняться: после победы Трампа на выборах в России «радовались», а в Европе — «тревожились». Теперь же ужесточение курса администрации Трампа вызвало в Москве «тревогу», а в Брюсселе — «аплодисменты».
Издание напомнило, что «радостные настроения» в России были связаны с тем, что во время кампании и в период передачи власти Трамп высказывался об РФ в примирительном тоне и выступал с критикой в адрес НАТО и Евросоюза.
По словам источника издания — европейского дипломата, который участвовал в консультациях в Вашингтоне в начале марта, в выработке единой позиции достигнут прогресс: уже «никто не остался убежденным» в том, что Вашингтон заключит с Москвой некую «крупную сделку».
Как сообщало ИА REGNUM, демократы в США ведут полномасштабную информационную войну против нового главы Белого дома, распространяя через подконтрольные им СМИ ложную информацию о связях с Россией того или иного члена команды Дональда Трампа.
Общение с послом России Сергеем Кисляком уже стоило должности советнику президента США по национальной безопасности, генералу Майклу Флинну, а 2 марта в центре скандала из-за общения с российским дипломатом оказался генпрокурор США Джефф Сешнс.
Газета The New York Times сообщила, что с российским послом Кисляком встречался зять Трампа Джаред Кушнер, а также еще два советника из предвыборной команды Трампа — Джеффри Гордон и Картер Пэйдж. В свою очередь, Трамп назвал развернутую демократами кампанию «охотой на ведьм».