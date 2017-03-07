Вашингтон, 7 марта, 2017, 09:31 — ИА Регнум. Ужесточение политики президента США Дональда Трампа в отношении России было неожиданным, однако оно вызвало одобрение у ряда союзников США в Евросоюзе, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Так редакция издания оценила политику администрации президента США после того, как он назначил ключевыми помощниками людей, которые являются сторонниками жесткой линии в отношении Москвы.

В статье отмечается, что настрой начал меняться: после победы Трампа на выборах в России «радовались», а в Европе — «тревожились». Теперь же ужесточение курса администрации Трампа вызвало в Москве «тревогу», а в Брюсселе — «аплодисменты».

Издание напомнило, что «радостные настроения» в России были связаны с тем, что во время кампании и в период передачи власти Трамп высказывался об РФ в примирительном тоне и выступал с критикой в адрес НАТО и Евросоюза.

По словам источника издания — европейского дипломата, который участвовал в консультациях в Вашингтоне в начале марта, в выработке единой позиции достигнут прогресс: уже «никто не остался убежденным» в том, что Вашингтон заключит с Москвой некую «крупную сделку».

Как сообщало ИА REGNUM, демократы в США ведут полномасштабную информационную войну против нового главы Белого дома, распространяя через подконтрольные им СМИ ложную информацию о связях с Россией того или иного члена команды Дональда Трампа.

Общение с послом России Сергеем Кисляком уже стоило должности советнику президента США по национальной безопасности, генералу Майклу Флинну, а 2 марта в центре скандала из-за общения с российским дипломатом оказался генпрокурор США Джефф Сешнс.

Газета The New York Times сообщила, что с российским послом Кисляком встречался зять Трампа Джаред Кушнер, а также еще два советника из предвыборной команды Трампа — Джеффри Гордон и Картер Пэйдж. В свою очередь, Трамп назвал развернутую демократами кампанию «охотой на ведьм».