Пекин, 7 марта, 2017, 09:09 — ИА Регнум. Представители корейских компаний, ведущих свою деятельность в Китае, сообщают о небывалом давлении со стороны китайских властей в связи с решением Сеула разместить на территории страны американские комплексы про THAAD.

U.S. Army Комплекс ПРО THAAD

Руководство китайского подразделения корейской компании Lotte сообщило о закрытии 23 из 99 торгово-развлекательных комплексов, расположенных в КНР. Формальным поводом для приостановления работы корейских ТРК стало обнаружение пожарной инспекцией ряда нарушений.

Примечательно, что пожарная инспекция прибыла с проверкой в тот же день, как стало известно, что Lotte передала властям участок земли для размещения американских противоракетных комплексов.

Все товары, ввозимые на территорию КНР из Южной Кореи, подвергаются дополнительному досмотру и санитарной инспекции, в связи с чем на границе скапливаются сотни грузовиков с южнокорейским товаром, в том числе со скоропортящимися продуктами, пишет «Наньцзао жибао».

Многие заведения в КНР отказывают в обслуживании гражданам Южной Кореи. Так сразу в нескольких провинциях Китая появились рестораны, владельцы которых запретили вход для южнокорейских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, размещение американского противоракетного комплекса подвижного наземного базирования для высотного атмосферного перехвата ракет средней дальности (THAAD) в Южной Корее начато с доставки части его элементов в Сеул