Москва, 7 марта, 2017, 08:40 — ИА Регнум. Постановление о создании в России на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) дополнительных окон обслуживания предпринимателей и юрлиц подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщили в пресс-службе правительства РФ сегодня, 7 марта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реформатор

«Внесёнными в Правила организации деятельности МФЦ изменениями предусматривается, в частности, создание на базе МФЦ центров, ориентированных на предоставление дополнительных (сопутствующих) негосударственных услуг, необходимых для начала и ведения предпринимательской деятельности, — МФЦ для бизнеса», — сообщили в пресс-службе.

Как пояснили в пресс-службе правительства, нововведение нацелено на рост качества услуг в МФЦ, в частности, для бизнесменов. Внедрение новшества должно увеличить скорость оказания услуг и сократить коррупционные риски.

Уточняется, что документ подготовлен Минэкономразвития. Сейчас в стране окончена работа по созданию сети МФЦ.

«Внесёнными изменениями, в частности, в целях оказания госуслуг по принципу одного окна предусматривается оказание государственных и муниципальных услуг в МФЦ только работниками многофункционального центра», — говорится в сообщении.

Это означает, что в результате взаимодействия заявителя с сотрудниками органов государственной власти, которые предоставляет услуги, государственные и муниципальные, происходить не будет.

Напомним, система «одного окна» позволяет гражданам в одном месте получить практически все госуслуги. Для реализации программы в России создали сесть МФЦ, в которые люди обращаются для получения различных госуслуг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 октября президент России Владимир Путин заявил, что система предоставления государственных услуг по принципу «одного окна» будет и дальше развиваться и останется у него на контроле.