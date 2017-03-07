Краснодар, 7 марта, 2017, 08:40 — ИА Регнум. В Краснодарском крае установлена новая величина прожиточного минимума. По сравнению с третьим кварталом прошлого года в IV квартале 2016 года произошло снижение показателей. Так, в расчёте на душу населения величина прожиточного минимума составила 9603 рубля. Это на 91 рубль или почти 1% меньше, чем кварталом ранее.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Потребительская корзина

Соответствующий приказ в феврале текущего года издан министерством труда и социального развития края, передает корреспондент ИА REGNUM 7 марта.

Для трудоспособного сумма, достаточная для проживания, установлена на уровне 10 397 рублей, для пенсионеров — 7982 рубля, для детей — 9118 рублей. Больше всего в денежном эквиваленте прожиточный минимум снизился для юных кубанцев — на 144 рубля по сравнению с июлем-сентябрем 2016 года.

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На Кубани за 4 квартал 2016 года прожиточный минимум в среднем на душу населения оказался выше, чем в других регионах Южного федерального округа среди регионов Южного федерального округа самый высокий.

Для сравнения, в Ростовской области его величина составляет 9414 рублей, в Волгоградской — 8794 рублей, Астраханской — 8730 рублей, Адыгее — 8521 рубль. С Калмыкией разница составляет 20% — 10 397 против 8372 рублей.

В региональном министерстве пояснили, что величина прожиточного минимума меняется ежеквартально и определяется исходя из действующих цен на продукты питания, товары и услуги, а также расходов по обязательным платежам и сборам. Если доходы гражданина ниже этого минимума, он признается малоимущим и получает право на помощь от государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года в Краснодарском крае среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) составила 35 914 рублей. По сравнению с ноябрем прошлого года она увеличилась на 26,3%, с декабрем 2015 года — на 9%

Реальная заработная плата выросла на 25,6%, за год рост составил 2,8%. Индекс потребительских цен на товары и услуги в январе 2017 года составил 100,4%, в том числе на продовольственные товары — 100,5%, непродовольственные товары — 100,3%, услуги — 100,4%.