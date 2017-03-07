Вашингтон, 7 марта, 2017, 07:51 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп может предъявить доказательства санкционирования прослушивания телефонных разговоров бывшим президентом США Бараком Обамой. Об этом сообщил министр национальной безопасности США Джон Келли в интервью телеканалу CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«Если президент США заявил об этом, значит у него есть причины на это, у него есть какие-то убедительные доказательства этого», — заявил Келли.

По словам Келли, лично он не располагает исчерпывающей информацией о ситуации с прослушиванием. Каковы были мотивы администрации Обамы, он «не будет даже пытаться угадать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 марта бывший менеджер предвыборной кампании Трампа Кори Левандовски заявил, что администрация Обамы прослушивала переговоры, которые вели бывший сенатор и нынешний генеральный прокурор Соединённых Штатов, министр юстиции Джефф Сешнс и российский посол в Вашингтоне Сергей Кисляк.

Как отметил Левандовски, ему известно о двух прослушанных спецслужбами беседах сенатора и дипломата. Один диалог происходил в ходе съезда Республиканской партии, второй — в Капитолии.

По словам Левандовски, существует вероятность, что спецслужбы по указанию Обамы могли прослушивать и беседы в предвыборном штабе Трампа — в Trump Tower (Нью-Йорке).

6 марта глава ФБР Джеймс Коми потребовал от американского Минюста опровергнуть утверждение Трампа о прослушивании его телефонов.