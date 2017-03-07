Нью-Йорк, США, 7 марта, 2017, 07:24 — ИА Регнум. Ежегодный взнос России в бюджет ООН перечислен 6 марта 2017 года, он составил чуть менее $78 млн, говорится в сообщении постоянного представительства РФ при организации.

Un.org Общий вид заседания Совета Безопасности ООН

Регулярный взнос составил $77 млн 888 тыс. 309. На официальном сайте ООН уточняется, что к настоящему времени ежегодные взносы сделали более 50 стран мира, в том числе Китай ($200 млн, это самый большой взнос) и Джибути, Маршалловы и Соломоновы острова (по $25 тысяч каждая страна).

Крупнейшим плательщиком в ООН являются США, доля Вашингтона в расходах организации составляет 22%, России — 2,5%. Сумма взноса определяется исходя из среднего показателя ВВП страны за 10-летний период с учетом дохода на душу населения и внешней задолженности.

Ранее страны, которые не сделали отчисления в бюджет ООН за два года, лишились права голоса — это Венесуэла, Судан, Ливия и еще три государства.

Президент США Дональд Трамп до инаугурации называл ООН «клубом для бесед» и обещал уменьшить объем взносов США. Постпред США при ООН Никии Хейли, сменившая на этом посту Саманту Пауэр, также заявляла, что будет выступать за урезание оплаты Вашингтона.

Также одним из главных приоритетов нового постоянного представителя США в Организации Объединенных Наций Никки Хейли станет продвижение реформы миротворческих миссий ООН: они стоят международной организации $8 млрд в год, однако их эффективность вызывает у США вопросы.

В частности, Хейли считает «ужасной» миссию ООН в Южном Судане (МООНЮС) и «бесполезной» миссию на Гаити, где ООН содержит 5000 военнослужащих. Среди успешных миссий Хейли выделяет Сьерра-Леоне.