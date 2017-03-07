Вашингтон, 7 марта, 2017, 06:02 — ИА Регнум. Соединенные Штаты приступили к развертыванию системы противоракетной обороны THAAD в Южной Корее, сообщает Reuters.

(сс) Ralph Scott Противоракетный комплекс THAAD

Согласно заявлению Тихоокеанского командования армии США, срочное развертывание системы начато в ответ на испытания баллистических ракет Северной Кореи.

По словам адмирала Гарри Харриса, «продолжающиеся провокационные действия Северной Кореи» показывают, что США были чересчур «осторожны» в отношении развертывания ПРО на полуострове.

Напомним, 6 марта Северная Корея произвела четыре запуска баллистических ракет. При этом три ракеты упали в море в исключительной экономической зоне Японии.

Непосредственно после ракетных испытаний исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хван Гё Ан потребовал «немедленного размещения» в стране американской системы ПРО THAAD для сдерживания КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп и исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хван Гё Ан провели телефонные переговоры, предметом переговоров стали «планы реагирования» на ракетные испытания КНДР.