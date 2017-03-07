Пекин, 7 марта, 2017, 06:01 — ИА Регнум. Пуски ракет КНДР, осуществленные 6 марта, являются реакцией на совместные учения Южной Кореи и США. При этом действия всех сторон конфликта, включая США, Южную Корею и КНДР, направлены лишь на его обострение, делая войну на полуострове более вероятной. В случае эскалации конфликта и поражения в нем КНДР, Китай не позволит Южной Корее свергнуть северокорейскую власть, сообщается 7 марта в редакционной статье китайского издания Global Times.

(сс) stephan КНДР

Издание утверждает, ссылаясь на южнокорейские и японские СМИ, что КНДР запустила четыре ракеты утром в понедельник, которые пролетели более 1000 км, три из них упали в водах безраздельной экономической зоны Японии. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил протест в связи с действиями КНДР.

Ряд китайских ученых, давших интервью изданию Global Times, полагают, по словам издания, что пуски ракет являются ответной реакцией на ежегодные американо-южнокорейские совместные учения под кодовым названием Foal Eagle, начавшиеся на прошлой неделе. Считается, что учения в нынешнем году являются самыми масштабными при том, что в прошлом году в общей сложности 317 тыс. военных принимали в них участие.

«Многие годы КНДР использовала пуски ракет в качестве протеста против военных стрельб США и Южной Кореи. Выпущенные за раз четыре ракеты говорят о совершенно новом уровне конфронтации между Пхеньяном и Вашингтоном с Сеулом», — заявляет Global Times. «Вероятность войны на Корейском полуострове растет. Китаю следует приготовиться к любым неожиданностям. Ему необходимо убеждать Вашингтон, Сеул и Пхеньян отказаться от их провокаций и приложить усилия для создания условий по освобождению полуострова от ядерного оружия и воцарению там постоянного мира».

Издание полагает, что если война все же начнется, Китай обязан обеспечить свою национальную безопасность. Если стороны проигнорируют призывы Китая и откажутся снизить накал трений, им останется винить только себя в огромном ущербе, который они в итоге понесут.

Опираясь на Америку в вопросах безопасности, Южная Корея постоянно увеличивает масштабы совместных военных учений с США. Она также продвигает размещение американского противоракетного комплекса подвижного наземного базирования для высотного атмосферного перехвата ракет средней дальности (THAAD), не считаясь с позицией Китая, что было воспринято Китаем максимально сдержанно.

При этом КНДР недостаточно сильна для столкновения с США, однако она «тешит себя» наличием незрелого ядерного оружия, которое считает гарантией национальной безопасности, хотя на самом деле оно таковым не является.

«Если Пхеньян не откажется от ядерного оружия, он столкнется с долгосрочной изоляцией и давлением. Китай не нарушит резолюции Совбеза ООН. Китай будет придерживаться при этом дружелюбных отношений с Пхеньяном, однако последний должен взять на себя всю ответственность за свои ядерные амбиции. Примечательно, что китайская общественность выражает недовольство тем, что ядерная программа Пхеньяна спровоцировала Сеул на размещение на своей территории американской THAAD», — заявляет газета.

При этом поражение КНДР при последующем свержении действующей северокорейской власти будет рассматриваться Китаем как угроза национальным интересам.

«Однако, если КНДР падет, Южная Корея также будет в опасности. Китай не позволит Южной Корее свергнуть северокорейский режим в результате войны, а затем воссоединить полуостров», — продолжает издание.

«Наконец, мы хотим дать наш совет США: ядерная проблема КНДР трудноразрешима. Не существует простых решений. Единственно верным является решение с опорой на обеспокоенность всех сторон конфликта», — подытоживает газета.

ИА REGNUM напоминает, что ранее МИД Китая в лице своего представителя Гэн Шуана на ежедневном брифинге осудил запуск КНДР четырех ракет, призывая при этом стороны к диалогу во избежание нарастания конфронтации.