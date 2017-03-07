Москва, 7 марта, 2017, 05:04 — ИА Регнум. Российские банки пока отказывается признавать действительными паспорта, выдаваемые гражданам Донецкой и Луганской народных республик, передаёт агентство РБК.

Dan-news.info Паспорта ДНР

Как отмечается, несмотря на указ президента России Владимира Путина о признании действительными паспортов ДНР и ЛНР, российские кредитные организации не готовы даже открывать вклады их владельцам.

Ни один из топ-30 банков, опрошенных изданием, прямо не сообщил о готовности обслуживать клиентов с документами республик Донбасса. Сообщается, что в большинстве случаев банки либо не ответили на официальный запрос, либо «обтекаемо сообщили, что обслуживают только граждан России».

Только в нескольких банках официально признали, что у них действуют ограничения при работе с владельцами паспортов ДНР и ЛНР.

Как передавало ИА REGNUM, 18 февраля Владимир Путин подписал указ о признании действительными на территории России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территории «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Согласно указу, данное решение будет оставаться в силе «до политического урегулирования ситуации в этих районах».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил, что данная мера введена исключительно из гуманитарных соображений. Действовать она будет до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения, отметил глава МИД России.