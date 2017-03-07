Владивосток, 7 марта, 2017, 05:23 — ИА Регнум. В Приморском крае не видно ни конца, ни края закрытию очереди по выделению многодетным семьям земельных участков. Во Владивостоке, к примеру, об этом остаётся лишь только мечтать. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявила председатель Приморской региональной организации «Совет многодетных родителей», общественный советник губернатора Ирина Медведева. По её словам, наиболее напряжённая ситуация наблюдается на территории 6 муниципалитетов.

Eol.jsc.nasa.gov Владивосток из космоса

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Согласно последним данным, в Артёмовском городском округе не обеспечено участками 196 человек (показатель обеспеченности составляет 78,22%), Владивостокский ГО — 1 694 человека (53,49%), Надеждинский район — 102 человека (63,54%), Пожарский — 19 человек (58,16%), Хасанский — 51 человек (72,2%), Яковлевский район — 8 человек (57,89%).

Таким образом, в шести муниципалитетах обеспеченности земельными участками составляет ниже 80%. По словам Ирины Медведевой, сложная обстановка наблюдается в Пожарском районе, где власти Лучегорского городского поселения за 2016 год не выделили ни одного земельного участка, в 2017 году планируется выделение 4 участков. Больше средств в казне нет. Денежные средства на многодетных не заложены и в Надеждинском районе.

«В Артёме есть небольшие резервы в 6 участков, а дальше они пока, как и Владивосток, воткнулись в отсутствие земель городского округа для дальнейшего предоставления, потому что появилось очень много военных запретрайнов. Во Владивостоке сейчас готовят несколько муниципальных участков, не думаю, что их количество будет превышать 40 единиц, — обозначила общественный советник губернатора Приморья. — Что касается планировки большого массива на Артековской, ей занимался край. Проект планировки был передан в город, но город он не устроил, проект вернули в край. Даже если всё будет согласовано, в проекте планировки всего 1 053 участка, а у нас очередь 1 600. Сами понимаете, что о закрытии очереди во Владивостоке остаётся пока только мечтать».

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Как сообщало ИА REGNUM, в рамках форума региональной и военной прокуратуры ТОФ, который проходил в начале декабря 2016 года, глава прокуратуры Приморья Сергей Бессчасный заявил, что в субъекте со стороны органов местного самоуправления реализуется недостаточное количество мер по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, которые выдаются многодетным.

Предоставление земли многодетным семьям ведётся в рамках исполнения указа президента России Владимира Путина, под личным контролем губернатора Владимира Миклушевского.