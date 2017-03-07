Оттава, 7 марта, 2017, 03:06 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд считает, что Россия «может дестабилизировать» политическую систему североамериканской страны, передает Reuters.

ankakay Флаг на границе Канады и США

По словам Фриланд, «общеизвестно, что… Россия пыталась дестабилизировать политическую систему США», и «канадцам и другим западным странам надо быть готовыми к тем же усилиям против нас».

«Объективные и непредвзятые» журналисты Reuters также отмечают, что госпожа Фриланд отвечала на вопрос о «клеветнической кампании», развязанной Россией лично против нее и связанной с публикацией в «пророссийских СМИ… негативных статей об ее украинском дедушке».

Напомним, тема вмешательства России и лично президента Владимира Путина в выборы в США стала одним из главных оправданий проигрыша Демократической партии США на выборах в ноябре 2016 года.

До сих пор никаких обоснованных доказательств наличия «руки Кремля» и влияния легендарных «русских хакеров» на политическую систему США предъявлено не было. Однако доклады об этом делались ФБР и ЦРУ, о «русских хакерах» неоднократно заявлял бывший президент США Барак Обама.

Недоказанное, но «общеизвестное», вмешательство Кремля в выборы в США уже стало причиной продления санкций ЕС и США против России. Как и другое «общеизвестное» обстоятельство — якобы наличие российских войск на Украине, которое оправдывает наличие в восточноевропейской стране «тренировочных миссий» стран Евросоюза и все той же Канады.