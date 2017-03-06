Вашингтон, 7 марта, 2017, 01:58 — ИА Регнум. Граждане Ирака были исключены из списка лиц, которым временно запрещён въезд на территорию США, по той причине, что Багдад является важным союзником Вашингтона в борьбе с террористами. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передаёт CBC News.

un.org Беженцы из Ирака

«Ирак — наш важный союзник в борьбе с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Их храбрые солдаты сражаются бок о бок с нашими», — заявил Тиллерсон.

Он также отметил, что Госдепартамент США и правительство Ирака в настоящее время общими усилиями принимают ряд мер, нацеленных на предотвращение проникновения в США лиц с террористическими и другими преступными намерениями.

Как передавало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп 6 марта издал новый указ по иммиграционной политике после того, как подписанный им в январе документ был заблокирован по решению суда.

Новый иммиграционный указ временно запрещает въезд в США гражданам Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали и Ирана. В предыдущем документе в этом списке также фигурировали граждане Ирака.

Дональд Трамп вновь приостановил на 120 дней действие программы приема беженцев в США, но в отличие от предыдущего указа, данная мера теперь не касается тех, кого уже приняли или обязались принять в страну.