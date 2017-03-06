Лондон, 7 марта, 2017, 00:36 — ИА Регнум. «Семь представителей Демократической партии США встречались с послом России Сергеем Кисляком — на фоне кампании по дискредитации команды Дональда Трампа, членов которой обвиняют ровно в том же самом, это выглядит достаточным для уравновешивания шансов в борьбе сторон, — считает издание. — Сенаторы-демократы Клэр Маккэскилл, Нэнси Пелоси и Чак Шумер, требовавшие отставки генпрокурора Сешнса отрицают, что контактировали с российским послом, однако команде Трампа удалось представить собственные твиты политиков, в которых они рассказывали о встречах».

Кадр из мультфильма Остров сокровищ, 1982 Черная метка

Корреспондент газеты Карен Руис отмечает, что «на встрече с Кисляком по вопросам усыновления американцами детей из России в 2013 году, в компании с Маккэскилл присутствовали также сенаторы Мэри Лэндриу, Мария Кантуэлл, Эмми Клобучар, Джек Рид, Роберт Кейси и Шелдон Уайтхаус. Все сенаторы заявили, что «на встрече с Кисляком не обсуждались какие-то вопросы, представляющие государственный интерес — переговоры были посвящены исключительно теме усыновления».

Автор, характеризуя заявления Маккэскил о том, что она «никогда не встречалась с российским послом» говорит о лицемерии демократов, считающих, что за участие в точно такого же формата встрече с Сергеем Кисляком генеральный прокурор Джефф Сешнс должен подать в отставку.