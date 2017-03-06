Донецк, 6 марта, 2017, 20:16 — ИА Регнум. Угольные шахты, расположенные на территории ДНР и ЛНР, прекратили поставки угля на Украину, сообщает официальный печатный орган правительства Российской Федерации «Российская газета».

Александр Дейнека. У табельной. Донбасс. 1924

Издание уточняет, что добыча высокоэнергетического угля в республиках не останавливалась, все предприятия работают в полном объеме. Тем не менее поставки угля на Украину более не производятся.

То же относится и к контролируемым Киевом территориям ДНР и ЛНР.

Источник в Совете министров ДНР отмечает, что после введения внешнего управления официальный Киев предпринимает различные меры для воспрепятствования работе этих предприятий. Исходя из этого, даже в случае снятия торгово-экономической блокады, ДНР и ЛНР ожидают, что киевские власти откажутся покупать уголь с этих предприятий.

Напомним, порядка 35% выработки электроэнергии на Украине обеспечивается высокоэнергетическим углем, добываемым в Донбассе. Уголь данной группы не добывается на шахтах, подконтрольных Киеву.

При этом поставки донецкого угля уже начались в Россию, а в данный момент обсуждаются вопросы поставок в Крым.

Напомним, в конце января 2017 года украинские националистические радикалы заблокировали поставки угля из Донбасса на предприятия Украины. Украинские власти не смогли снять блокаду, а радикалы заблокировали еще и автомобильное сообщение между Украиной и ДНР и ЛНР. При этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что блокада Донбасса приведет к ликвидации 75 тысяч рабочих мест и убыткам на $3,5 млрд.

В качестве ответной меры власти ДНР и ЛНР ввели на предприятиях украинских олигархов, расположенных в Донбассе, внешнее управление. При этом глава ДНР Александр Захарченко заявил, что будет готовиться национализация этих предприятий.