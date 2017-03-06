Москва, 6 марта, 2017, 19:33 — ИА Регнум. Стороны нагорно-карабахского конфликта пока далеки от выработки единого подхода по двум-трём конкретным темам, которые являются ключевыми для окончательного пакета урегулирования. Об этом сегодня, 6 марта, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с министром иностранных дел Азербайджана Эльдаром Мамедъяровым.

Mid.ru Главы МИД РФ и Азербайджана на пресс-конференции в Москве

По словам Лаврова, Россия рассчитывает, что карабахский конфликт поддаётся урегулированию. Об этом, как отметил глава российского МИД, говорят результаты многолетних контактов, по итогам которых удалось выработать общее понимание ключевых вопросов, подлежащих урегулированию.

«Это, прежде всего, вопросы безопасности, гуманитарные вопросы, вопросы возвращения тех районов, которые находятся вокруг Карабаха и сейчас не контролируются Азербайджаном, определение статуса Нагорного Карабаха (безусловно, с учетом мнения тех людей, которые там проживают), согласование параметров международных миротворческих сил.

По большинству из этих аспектов окончательного урегулирования у нас есть согласие, но две-три конкретные темы, которые являются ключевыми для окончательного пакета, пока еще обсуждаются. Не буду лукавить, мы пока еще далеки от того, чтобы увидеть ситуацию, когда стороны выработают единый подход к этим остающимся вопросам», — цитирует Лаврова официальный сайт МИД РФ.

При этом он повторил, что большинство других аспектов Россия считает поддающимися достаточно быстрому решению, но пара-тройка ключевых вопросов, о которых говорилось достаточно подробно в ходе переговоров, ещё требуют дополнительных усилий.

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«Хочу подчеркнуть еще одну вещь, которую мы тоже затрагивали сегодня. В нынешних условиях прежде, чем мы сможем возобновить содержательные переговоры по урегулированию оставшихся вопросов, очень важно добиться деэскалации ситуации, которая в последнее время обострилась «на земле», на линии соприкосновения и в публичном пространстве», — отметил дипломат.

Он выразил уверенность, что важную роль сыграло бы укрепление мер доверия, в том числе с учетом результатов саммитов, которые состоялись в мае и июне прошлого года соответственно в Вене и Санкт-Петербурге, и предложений, которые были выработаны в рамках ОБСЕ.

«Надо снизить уровень недоверия, который сейчас наблюдается. Мы рассчитываем, что Азербайджан и Армения будут двигаться в этом направлении. Со своей стороны будем всячески этому содействовать», — резюмировал Сергей Лавров.

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