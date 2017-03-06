Санкт-Петербург, 6 марта, 2017, 18:14 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов («Яблоко») и Надежда Тихонова («Справедливая Россия») подали иск в городской суд Санкт-Петербурга об отмене принятого недавно закона, который приравнял встречи депутатов с избирателями к митингам и другим массовым выступлениям, требующим согласования с исполнительной властью.

Марсово поле. Встреча с депутатами оппонентов передачи РПЦ музея-памятника Исаакиевский собор. 28.01.17

Иск подан в отношении Заксобрания, принявшего этот закон, и губернатора Санкт-Петербурга. Напомним, что закон был принят в окончательном виде городским парламентом 22 февраля. Замещающий губернатора Полтавченко на время отпуска вице-губернатор Александр Говорунов подписал документ в тот же день.

По мнению истцов, данный закон нарушает сразу несколько статей Конституции России, два федеральных закона, а также Европейскую хартию местного самоуправления, сообщает пресс-служба регионального филиала партии «Яблоко».

Как отмечает лидер петербургских «яблочников» Михаил Амосов, депутат должен и имеет право проводить встречи со своими избирателями непосредственно в проблемном месте, к примеру, в сквере, который хотят застроить, у аварийной дороги и так далее.

Кроме того, по словам Амосова, принятый в Петербурге закон противоречит принципу разделения властей. «Почему представители исполнительной власти должны решать, где депутат должен встречаться с собственными избирателями?» — недоумевает депутат от «Яблока».

Как сообщало ИА REGNUM, закон Санкт-Петербурга от 22 февраля 2017 года №101−14 «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга» разрешает депутатам проводить встречи с избирателями только в специально определённых Смольным местах, причем численность участников встречи не должна превышать 100 человек. Во всех иных случаях депутаты обязаны согласовывать свои встречи в городской администрации, как это принято для массовых акций.

С инициативой принятия данного закона выступила фракция «Единая Россия» в Заксобрании Петербурга после того, как на встречу с депутатами на Марсово поле в конце января пришли от 2 до 4 тыс. противников передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви.