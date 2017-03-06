Нью-Дели, 6 марта, 2017, 17:05 — ИА Регнум. Девятнадцать абортированных эмбрионов женского пола обнаружены полицией в западном индийском штате Махараштра, сообщает 6 марта Deutsche Presse Agentur.

Ptzgovorit.ru Кукла

Эмбрионы обнаружены возле частной поликлиники в районе города Сангли вечером 5 марта, заявил начальник местной полиции Кришна Кант Упадхьай.

Правительство штата распорядилось провести расследование в связи с подозрением, что абортам предшествовал тест по определению пола ребенка, данные тесты запрещены в Индии.

«Мы нашли эмбрионы, когда проводили расследование смерти одной из пациенток данной клиники во время нелегального аборта», — заявил Упадхьай.

Подозреваемому в осуществлении операции нелегального аборта удалось скрыться. Муж погибшей женщины арестован.

Напомним, в 2014 году в Индии родилось 887 девочек на 1 тыс. мальчиков, что значительно ниже среднего показателя среди остальных стран мира, где в аналогичный период родилось 934 девочки на 1 тыс. мальчиков.