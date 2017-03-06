Ростов-на-Дону, 6 марта, 2017, 13:38 — ИА Регнум. В Ростовской области скандал вокруг школьного питания и питания в детских садах Волгодонска, разгоревшийся в начале 2017 года, обернулся кадровой чисткой. В частности, стало известно, что сити-менеджер южного атомграда Андрей Иванов по окончании срока контракта покинет свой кабинет. На этом посту его заменит один из шести кандидатов, подавших заявку на участие в конкурсе по замещению руководящей должности. Об этом ИА REGNUM сообщили в местной администрации 6 марта.

Volgodonskgorod.ru Волгодонск

Двухгодичный контракт у Андрея Иванова истекает в конце марта. В числе подавших заявку на участие его фамилии нет. Повод для принятия такого решения не из приятных — более 2 тыс. человек (население Волгодонска на сегодняшний день превышает 170,5 тыс. человек) подписали буквально за два дня петицию с просьбой об отставке Андрея Иванова. Причиной этому стало отсутствие хлеба в детских садах и горячего питания в школах города после затяжных новогодних каникул. Произошёл инцидент из-за того, что грузовик ростовского поставщика, с которым был заключен договор, не приехал в Волгодонск. Это дало основание для основательной проверки. Инспекция выявила, что контракты на питание были разбиты по 400 тыс. рублей и заключены сроком на год и только с подрядчиками из областного центра.

Впоследствии Контрольно-счетная палата Волгодонска подтвердила, что более 800 договоров были заключены с тремя поставщиками из Ростова-на-Дону 9 января сроком на весь 2017 год. Также было подтверждено завышение цен, в результате чего бюджетная казна переплатила почти 35 млн рублей. Это, в свою очередь, также спровоцировало уменьшение порций, рост цен на питание.

Последовали кадровые изменениям в администрации города. Так, начальник управления образования Волгодонска Анна Пустошкина в феврале была уволена с занимаемой должности. Обязанности руководителя управления легли на плечи Ирины Юдиной.

Жители самого молодого города Ростовской области потребовали перестать считать их дураками.

«Андрей Иванов и его чинуши обворовали наших детей. Наш градоначальник умудрился отдать почти 200 млн бюджетных рублей, выделенных на питание школьников, своим кредиторам из Ростова-на-Дону, минуя систему государственных закупок и минимальную видимость конкуренции. Итог очевиден: продукты куплены по двойной цене, перебои в поставках, транспортная составляющая — каждый день за 200 км», — отметили в петиции волгодончане.

По их словам, безработица в городе растет, а сам город приходит в упадок. «Если нас не услышат — завтра мы выйдем на пикеты, митинги и будем добиваться справедливости», — пригрозили горожане.

Известно, что в борьбу за кресло сити-менеджера Волгодонска вступают первый заместитель главы администрации города Сергей Поляков, заместитель главы администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону Валерий Красов, начальник МУП Константиновского района «Константиновское архитектурно-градостроительное бюро» Владимир Голиков, заместитель главы администрации Семикаракорского района — начальник финансово-экономического управления Анастасия Скоробогатова, глава администрации Пролетарского городского поселения Сергей Пономарь и глава администрации Волгодонского района Виктор Мельников. К середине месяца комиссия примет решение о допуске кандидатов ко второму этапу конкурса. Наиболее вероятным победителем политологи называют Виктора Мельникова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Андрей Иванов приступил к обязанностям сити-менеджера Волгодонска 25 марта 2015 года. За его кандидатуру единогласно проголосовал 21 депутат местного парламента. Как отметил тогда Иванов, он сформирует работоспособную команду: «Сотрудников будут отбирать по двум критериям: профессионализм и честность». До этого Андрей Иванов руководил областным департаментом потребительского рынка.