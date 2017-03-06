Оренбург, 6 марта, 2017, 11:04 — ИА Регнум. В Оренбурге родители и тренеры намерены бороться до конца за здание для спортивной школы. Они считают, что единственная в регионе школа гимнастики и акробатики (ДЮСШ № 10) должна работать. После встречи с чиновниками городского, а затем регионального уровня появилась петиция «Помогите спасти спортшколу г. Оренбурга! Застройка элитного р-на на медалях юных спортсменов». За 18 часов ее поддержало уже более 1,5 тыс. человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. На просторах строек. 1949

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спортшкола находится практически в центре Оренбурга, на берегу Урала. Из-за трещины на стене здание спортшколы признали аварийным. 2 марта об этом объявили спортсменам и их родителям — им было предложено искать другие виды спорта. 3 марта инициативная группа родителей обратилась к местным властям для разрешения возникшей ситуации. Как признался в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM тренер детской спортивной школы, чтобы попасть на прием к губернатору, пришлось устроить пикет. В результате участников акции чуть не забрала полиция.

Губернатором Оренбургской области и главой Оренбурга было обещано разрешить вопрос в кратчайшие сроки. Однако, по словам организаторов петиции, на скорую руку местными властями подобраны два помещения, не отвечающие требованиям для проведения занятий по акробатике и спортивной гимнастике, без соответствующего специфического оборудования. В закупке новых спортивных снарядов отказано. Демонтаж прежних приведет к их ущербу или полной гибели. Также время занятий в данных помещениях ограничено до минимума, что не позволяет вместить и провести в прежнем режиме тренировку свыше 500 детей.

Тренер спортшколы в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметила двуличность местных чиновников: «Делают вид, что помогают, но помощь эта сомнительна. Так, Минспорта области подарил дорожку. Ее длина 25 метров. А зал, который выделили для занятий, длиной — 20 метров! Как стелить подарок, непонятно. Информация градоначальника на встрече с родителями и тренерами разнится с той, что появляется в местных СМИ. Нам он сказал, что в течение месяца вернетесь в здание на Набережной. В СМИ говорит об исследовании фундамента и отсутствии денег. В СМИ заявляют о выделении залов, но не говорят о несоответствии в них условий нашим видам спорта», — сказал тренер.

Сначала речь шла о том, что спортсменам отдают зал школы № 86. Однако, как признаются тренеры, потом встал вопрос о том, что отдают его на жестких условиях. До обеда, во время школьных занятий, доступа в зал нет. Кроме того, занятия возможны в определенные дни, тогда как необходимы почти ежедневные нагрузки. Вместить всех спортсменов в зале не представляется возможным.

«Есть переживания относительно профессионального спортивного оборудования. При транспортировке оно просто рассыплется от старости. Большинство снарядов не закупалось около 15 лет. Есть опасения, что учащиеся школы на уроках физической культуры могут использовать наши снаряды и до конца их угробить или же сами угробиться», — сказала сотрудник спортшколы.

Сегодня, 6 марта, спортивная школа переезжает. Но решили вывезти только ковровое покрытие и маты, чтобы не заниматься на голом полу во избежание травм. Снаряды оставили в старом здании в надежде вернуться. Однако, как признаются сотрудники спортшколы, надежды тают, но боевой дух остается.

Родители спортсменов говорят, что уже связались с телеведущим Андреем Малаховым и получили приглашение на съемки программы о судьбе спортивной школы по гимнастике и акробатике в Оренбурге. Родительское сообщество готово трубить о проблеме на всю страну. Родители выразили мнение, что городских чиновников навряд ли удастся остановить на местном уровне, если на кону стоят большие деньги. С недавнего времени начался активный вброс информации о реконструкции набережной Урала. В схемах есть фонтаны, элитные отели, но спортивной школы нет…

В этой связи вспоминается история с памятником федерального значения — здания Оренбургского высшего авиационного училища, в котором 1955−57 годах учился первый в мире летчик-космонавт Юрий Гагарин. Дом расположен в историческом ядре города, практически на набережной Урала. О проблеме здания заявлялось громогласно. Однако последней информацией стал план о приватизации. Депутат Заксобрания Оренбургской области Владимир Фролов тогда выразил мнение: в случае приватизации комплекса зданий по ул. Советской, 1 исторический памятник попросту снесут. «Владельцам нужен земельный участок. Здания признают аварийными и пустят под снос», — отметил он. Похоже, что эти слова можно применить и к сложившейся ситуации вокруг спортивной школы.

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Стоит отметить, что Минспорта области в отчетах рапортует о спортивных успехах, новых спортивных комплексах. Город располагает залами, более или менее оснащенными для проведения занятий, отдать которые под тренировки спортшколе отказывают по причине высокой арендной платы.

По данным сотрудников ДЮСШ № 10, аренда составляет примерно 180 тыс. рублей в месяц. Это непомерная ноша на плечи родителей, которые и так за свой счет отправляют детей на соревнования. Выезды необходимы 6−7 раз в год, чтобы подтверждать достижения и разряды. Сейчас дети вернулись с успехами с соревнований среди субъектов ПФО, нужна подготовка к чемпионату России. Но условия для этой подготовки отсутствуют.

В школе также заметили, что ранее организация относилась к управлению образования, и занятия велись бесплатно. Однако с переходом «под крыло» комитета по физической культуре, началась коммерциализация. Дети дошкольного возраста платят 1100 рублей в месяц.

Добавим, что сегодня, 6 марта, запланирована очередная встреча тренерского состава с главой Оренбурга Евгением Араповым.

Пока же число подписей под петицией продолжает расти. «По факту местная власть проблему решила — предоставила два негодных помещения, и искренне не понимает возмущение тренеров и родителей. … Прежнее здание отдавать под спортшколу никто не собирается и ремонтировать, видимо, тоже… Заниматься в предоставленных помещениях невозможно! Это означает одно — свыше 500 детей, из которых уже очень многие имею разряды мастеров и кандидатов, а также еще совсем юные гимнасты и акробаты, только начавшие свой путь на спортивном олимпе — оказываются на улице!!! И могут забыть о своих детских мечтах и дальнейших спортивных достижениях!!! Решить вопрос на местном уровне невозможно!!!» — переполнены эмоциями негодования родители воспитанников ДЮСШ.