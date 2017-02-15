В план приватизации попал памятник федерального значения в Оренбурге

Комплекс зданий по улице Советской, 1 в Оренбурге (в том числе и здание легендарного авиационного училища) вошел в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы

Оренбург, , 11:55 — REGNUM В Оренбурге здания по ул. Советской, 1 готовы отдать в частные руки. Комплекс вошел в прогнозный план приватизации федерального имущества. Перечень зданий утвержден и опубликован на портале government.ru, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Примечательно, что в план приватизации вошло здание, которое является памятником федерального значения. В 2016 году в помещении был крупный пожар, после чего общественность и депутаты забили тревогу. В конце лета депутатский корпус одобрил проект обращения к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву о передаче памятника федерального значения — здания Оренбургского высшего авиационного училища, в котором 1955−57 годах учился первый в мире летчик-космонавт Юрий Гагарин, в госсобственность Оренбуржья.

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Комитет по образования, науке, культуре и спорту Заксобрания Оренбургской области в своем заключении подчеркнул, что правительство и парламент региона заинтересованы в сохранении объекта культурного наследия, ходатайствуют о передаче здания в областную собственность и готовы обеспечить восстановление надлежащего внешнего и внутреннего состояния принятого имущества и эффективное использование здания для объектов социальной направленности.

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Напомним, документ дважды вносился в повестку дня. В июне он был отклонен. Председатель регионального парламента Сергей Грачев тогда подчеркнул, что губернатор Юрий Берг лично занимается проблемой здания, где ранее располагалось знаменитое летное училище. Спикер отметил, что все действия будут предприняты, когда будут получены ответы на запросы губернатора.

«Но время шло, никакие работы не велись, и здание оренбургской летки продолжало приходить в упадок. При этом чиновники уверяли, что «работа с правительством Российской Федерации идет и нужно дождаться пакета документов о согласовании данного вопроса»… Эти обещания оказались не соответствующими действительности», — отметил военный пенсионер, депутат Заксобрания Оренбургской области Владимир Фролов («Справедливая Россия»).

По словам парламентария, 7 февраля он получил ответ от заместителя руководителя Росимущества Ивана Викторовича Аксенова о том, что еще 10 июня 2016 года Росимущество направило обращение губернатору Юрию Бергу для подтверждения правительством региона намерения принять историческое здание в областную собственность в целях размещения в нем музейных экспозиций, образовательных или социальных объектов, а также готовности содержать здание «летки» за счет областного бюджета. Однако до настоящего времени никакого ответа от Юрия Берга в Росимущество не поступало.

В ответе говорилось о том, что «Росимущество будет вынуждено продолжить мероприятия по подготовке объекта (исторического здания) к приватизации в силу отсутствия в федеральном бюджете денежных средств для финансирования расходов по его содержанию», если здание не будет передано в собственность Оренбургской области.

«Это свидетельствует о том, что губернатором и министром природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области не исполнено постановление Законодательного собрания области. Оно фактически — проигнорировано», — считает Владимир Фролов.

Примечательно, что регион строил амбициозные планы в отношении исторического наследия. В здании хотели создать музей космонавтики и школы — интерната с первоначальной летной подготовкой.

Фролов также выразил мнение, что в случае приватизации комплекса зданий по ул. Советской, 1, исторический памятник попросту снесут: «Владельцам нужен земельный участок. Здания признают аварийными и пустят под снос».

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Добавим, зданию на Советской, 1 присвоен статус памятника истории и культуры. Однако здание находится в аварийном состоянии. Легендарный объект расположен в историческом ядре Оренбурга, на набережной Урала.

Стоит отметить, что часть здания находится в федеральной собственности, жилая часть — в управлении и на обслуживании ООО «Оренбургская управляющая компания» (4145,05 кв. метров).

Справка:

Здание по адресу Советская, 1 поставлено на государственную охрану Постановлением Совета Министров РСФСР № 624 от 04.12.1974 г.

Кирпичное четырех-пятиэтажное здание расположено в историческом ядре города Оренбурга, в квартале № 398 на участке, отсеченном улицами: Советской, Набережной, 9-го Января и переулком Неплюевским. Построено в 1871—1874 гг. на месте дома, где с основания города жили оренбургские губернаторы, а с начала XIX века размещалось военно-сиротское отделение, преобразованное затем в школу военных кантонистов. Последняя развилась в военно-начальную школу и затем была преобразована в военную гимназию, для которой старые здания оказались тесны. В связи с этим военное ведомство приняло решение о строительстве нового здания. Автор проекта неизвестен, строительство вело управление Оренбургской инженерной дистанции.

Изначально здание выполняло функцию военного училища, проводившего обучение и воспитание детей чинов регулярных войск Отдельного Оренбургского корпуса. Впоследствии (с 1887 года) приобрело статус кадетского корпуса. После революции здание было национализировано и приспособлено под жилые помещения коммунального заселения. В годы Великой Отечественной войны здесь разместили эвакуированную в Оренбург школу авиационного боя, впоследствии ставшую Оренбургским высшим авиационным училищем, где в 1955—1957 гг. учился первый в мире летчик-космонавт Юрий Гагарин. Среди его выпускников 351 Герой Советского Союза, из них девять — дважды Герои.

В конце ХХ в. училище было расформировано. В настоящее время часть здания находится в муниципальной собственности города и выполняет жилую функцию, часть находилась в хозяйственном ведении ФГУП «Государственное предприятие по реализации военного имущества» и пустует.