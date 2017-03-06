Таллин, 6 марта, 2017, 10:00 — ИА Регнум. Вооруженные силы Швеции впервые примут участие в традиционных военных учениях НАТО на территории Эстонии «Весенний шторм» (Kevadtorm), а подразделения Сил обороны Эстонии — в крупнейших за последние 20 лет военных учениях на территории Швеции Aurora, в которых задействованы до 19 тысяч военных Швеции и стран НАТО. Об этом ИА REGNUM сегодня, 6 марта, сообщили в министерстве обороны Эстонии со ссылкой на итоги визита в Швецию главнокомандующего армией и флотом Эстонии, генерала армии Рихо Терраса.

Александр Коцебу. Битва при Нарве

В ходе визита он посетил танковую часть ВС Швеции на острове Готланд и понаблюдал за учениями местных танкистов. Состоялась также его встреча с министром обороны Швеции Петером Хультквистом и главнокомандующим национальных Вооруженных сил, генералом Михаэлем Биденом. Шведы представили гостю обзор реформы национальной системы безопасности и государственной обороны.

По словам Терраса, он приветствует предпринимаемые Швецией шаги по усилению оборонной способности, в частности возвращение обязательной службы в армии, а также формирование ударной группировки на острове Готланд. «Благодаря своему стратегическому положению Готланд играет важную роль в обеспечении безопасности Балтийского моря», — отметил он. На встрече с представителем местной власти Готланда, старейшиной острова Шелин Седегард эстонскому гостю сообщили, что местные жители приветствуют возвращение военных на остров. Руководитель военных сил на острове полковник Маттиас Ардин познакомил Терраса с планами по развитию военной инфраструктуры острова.

По данным Минобороны Эстонии, военное сотрудничество Эстонии и Швеции началось с момента зарождения национальных Вооруженных сил. В военных учебных заведениях Швеции получили образование 50 офицеров флота Эстонии, страны участвуют в формировании Северной Ударной группировки стран-членов Европейского союза, а с 2009 года обе страны совместно с Германией, Польшей, Латвией, Литвой, Данией и Великобританией участвуют в программе обмена информацией о ситуации на Балтийском море SUCBAS. Швеция финансово и и организационно поддерживает деятельность Балтийского оборонного колледжа в Эстонии.

Напомним, что Швеция носит официальный статус нейтральной страны.