Москва, 6 марта, 2017, 09:43 — ИА Регнум. Проект «Безопасные и качественные дороги» направлен на приведение 85% дорожной сети 36 крупнейших городских агломераций в нормативное состояние к 2025 году. В этом сезоне на реализацию проекта из госбюджета выделено 30 млрд рублей. На эти средства будет отремонтировано почти 5 тыс. км региональных дорог, а также ликвидированы более тысячи очагов аварийности, сообщили в Росавтодоре.

Rosavtodor.ru Дорога

Но, по словам главы ведомства Романа Старовойта, почти 80% подведомственной Росавтодору дорожной сети будет приведено в нормативное состояние к концу дорожного сезона. Для этого Росавтодор отремонтирует 8,5 тыс. километров подведомственной сети автодорог. На 1,5 тыс. км будет выполнен капремонт с заменой и укреплением основания трасс. Именно на ремонте, капремонте и содержании федеральных трасс сконцентрированы основные финансовые ресурсы дорожного фонда страны — на эти цели в 2017 году предусмотрено 248 млрд рублей.

На строительство и реконструкцию федеральных трасс в 2017 году предусмотрено 112 млрд рублей. На эти средства будут проводиться работы по строительству и реконструкции 2 тыс. километров федеральных трасс. Готовы к началу строительства 40 новых федеральных дорожных объектах со сроком реализации до 2020 года. Их общая протяженность — 220 км. Проекты находятся на стадии согласования в правительстве РФ.

В дорожные фонды регионов России в качестве федеральной поддержки в 2017 году будет направлено 87,7 млрд рублей субсидий и межбюджетных трансфертов. На эти средства, в частности, будет построено более 1 тыс. километров дорог регионального и местного значения. В сельских поселениях за счет финансирования из госбюджета построят 720 км автодорог с твердым покрытием.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году, благодаря первым сборам системы «Платон», удалось отремонтировать более 1000 километров самых проблемных дорог в 40 регионах и городах. Данная практика с 2017 года будет продолжена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».