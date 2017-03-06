Новосибирск, 6 марта, 2017, 10:16 — ИА Регнум. Новосибирская область заняла первое место в общекомандном зачёте на VIII Всероссийских зимних сельских спортивных играх, набрав 2 416 очков. Тем самым регион обогнал Челябинскую область и Пермский край. Челябинская область заняла второе место, набрав 2 312 очков, а Пермский край оказался на третьем месте — 2 228 очков.

Vk.com/sportgames2017 В Новосибирской области прошли VIII Всероссийские зимние сельские спортивные игры

Более 1 тыс. участников из 57 регионов приняли участие во Всероссийских зимних сельских спортивных играх — главных в стране соревнованиях для селян. В них принимают участие сильнейшие атлеты, которые проживают в сельской местности и работают в сфере агропромышленного комплекса. В этом году состязания проходили со 2 по 6 марта на спортивных объектах города Бердска в Новосибирской области. Участниками игр стали представители сельскохозяйственной, лесной и рыбохозяйственной отраслей, потребительской кооперации, фермеры, а также работники социальной сферы. В программу вошли соревнования по восьми видам спорта: лыжные гонки, полиатлон, гиревой спорт, шахматы, шашки, соревнования дояров, механизаторов и соревнования среди спортивных семей.

Вечером 3 марта состоялась официальная церемония открытия соревнований. На открытии присутствовали министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, заместитель министра спорта России Марина Томилова, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Александр Ткачев провёл параллель между VIII Всероссийскими зимними сельскими спортивными играми в Новосибирске и III Всемирными военными играми, завершившимися в Сочи.

«Сегодня здесь, в центре Сибири, мы тоже в силах проявить и спортивную волю, характер, силу и единение людей, на плечах которых каждодневно лежат сложнейшие задачи по обеспечению продовольственной безопасности нашей страны — российских аграриев. Мы тоже можем продемонстрировать свою спортивную мощь, ощутить командный дух и спортивный триумф жителей сёл, собравшихся на новосибирской земле со всех уголков нашей необъятной страны», — сказал Ткачев.

Марина Томилова отметила, что с каждым годом «всероссийские сельские игры становятся все более мощным локомотивом в развитии спорта сельских территорий».

«И, конечно, выбор организатора этих игр был неслучаен, ведь Новосибирская область во все времена славилась своими спортивными традициями, в честь новосибирских спортсменов часто звучал гимн России», — подчеркнула Томилова.

В свою очередь, губернатор региона Владимир Городецкий отметил, что область впервые принимает федеральные спортивные игры такого уровня и для новосибирцев «это большая честь и ответственность».

В субботу, 4 марта, прошли соревнования механизаторов по технике вождения трактора и конкурс дояров. В состязаниях механизаторов приняли участие трактористы из 53 субъектов страны, при этом наряду с 63 мужчинами соревновались 17 женщин. В конкурсе дояров участвовали 43 дояра и 38 доярок.

Отметим, что Всероссийские сельские спортивные игры включены в перечень официальных физкультурных и спортивных мероприятий, подлежащих обязательному ежегодному включению в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий. Перечень утвержден распоряжением правительства РФ. Игры проводятся в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» и Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года».

Первые Всероссийские зимние сельские спортивные игры прошли в Ижевске (Удмуртия) с 5 по 8 марта 2003 года. С того времени главные зимние старты страны проходят по нечётным годам на территориях Сибирского и Уральского федеральных округов. Организаторами VIII Всероссийских зимних сельских спортивных игр в 2017 году стали Минсельхоз России, Минспорт России, ДСО «Урожай» России и правительство Новосибирской области. Ныне они стали восьмыми по счету и при этом уже четвертыми, которые проходят на территории Сибири. Ранее из всех субъектов федерального округа «белую олимпиаду» селян принимали только Омская область (дважды) и Красноярский край.

Как сказано в положении о VIII Всероссийских зимних сельских спортивных играх, сельские игры проводятся для укрепления здоровья и создания условий для активных занятий физкультурой и спортом сельских тружеников и членов их семей, формирования здорового образа жизни, повышения спортивного мастерства сельских спортсменов и т.д. Игры проводятся в несколько этапов. На первом этапе соревнования проходят в сельских поселениях и муниципальных районах, на втором — в субъектах РФ, на третьем — финальные соревнования.

В составе Новосибирской области пять городских округов, 30 муниципальных районов и 455 поселений. На территории региона проживает почти 2,8 млн человек, из которых 78,5% — городские жители. Область входит в первую десятку крупнейших сельхозтоваропроизводителей. Сельское хозяйство региона специализируется на выращивании зерна, картофеля, овощей, развиты мясо-молочное животноводство, птицеводство, пчеловодство. Важную роль играет производство льна.