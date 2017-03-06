Москва, 6 марта, 2017, 08:57 — ИА Регнум. Список автомобилей, владельцы которых обязаны уплатить повышенный транспортный налог за 2017 год, увеличился на 28%. В частности перечень автомобилей высшей ценовой категории, стоимость которых выше 15 млн рублей, увеличился с 40 до 70 позиций, пишут 6 марта «Известия» со ссылкой на Минпромторг.

Дарья Антонова ИА REGNUM Транспортный налог

По сравнению с 2016 годом список машин, на которые уплачивается повышенный транспортный налог, вырос на 201 позицию и включает 909 моделей. Автомобили в нем разделены на несколько категорий: стоимостью 3−5 млн рублей, 5−10 млн рублей, 10−15 млн рублей и дороже 15 млн рублей.

Что касается последней, высшей ценовой категории, в ней остаются модели, указанные в прошлом году. К ним добавлены три модели Aston Martin, десять Bentley, по три Ferrari и Lamborghini, четыре Mercedes-Benz и шесть Rolls-Royce. Речь идет, в основном, о новинках.

Список авто стоимостью от 10 до 15 млн рублей вырос на 25% — с 76 до 95 позиций. Теперь он включает семь моделей Mercedes-Benz, четыре Land Rover, две Lamborghini, по одной Ferrari, Porsche, Jaguar и BMW.

Перечень машин стоимостью от 5 млн до 10 млн рублей расширили на 34% — до 320 моделей, а перечень авто стоимостью 3−5 млн рублей — на 19%, до 424 моделей. Речь идет о моделях Audi, BMW, Mercedes-Benz, Lexus, Land Rover, Jaguar и других. При этом часть автомобилей были исключены из последнего списка, а некоторые — сменили категорию.

Напомним, в соответствии с п. 2 ст. 362 Налогового кодекса при расчете налога на дорогостоящие автомобили учитываются повышающие коэффициенты, при этом перечень таких авто устанавливает Минпромторг. В 2016 году список состоял из 708 наименований, в 2015 году — из 280 позиций.