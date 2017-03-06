Москва, 6 марта, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека подтвердила возникновение очага птичьего гриппа на подмосковной птицефабрике, сообщили в Роспотребнадзоре.

Allergiyainfo.ru Грипп

«В марте 2017 года зарегистрирован очаг гриппа птиц на птицефабрике в Московской области», — говорится в официальном сообщении.

Органами и учреждениями Роспотребнадзора в очаге организованы подворные обходы в ближайших к птицефабрике населенных пунктах, установлено ежедневное медицинское наблюдение за контактными с птицей лицами, проводятся лабораторные исследования материала от работников птицефабрики.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта на сайте главного управления МЧС сообщалось, что очаг птичьего гриппа обнаружен в подмосковной деревне Березняки Сергиево-Посадского муниципального района. На одном из предприятий в Березняках за четыре дня от птичьего гриппа погибли более 11 тысяч кур. Из-за вспышки птичьего гриппа попали в больницы 14 человек.

В Роспотребнадзоре уточнили, что с ноября 2016 по февраль текущего года отмечались факты падежа птицы, связанные с гриппом, в Туве, Татарии Калмыкии, Краснодарском крае, а также в Калининградской, Воронежской, Астраханской и Ростовской областях. Подчеркивается, что во всех случаях проведен полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Отметим, по данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов.