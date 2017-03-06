Волгоград, 6 марта, 2017, 08:34 — ИА Регнум. В Волгограде грядет очередная волна закрытия маршрутных такси. Через месяц должны исчезнуть 40 направлений маршрутных такси. Изменения в транспортной схеме начались уже с конца декабря 2016 года, когда на линии в тестовом режиме вышли новые газомоторные автобусы, однако далеко не все жители города-миллионника готовы к таким переменам и с радостью их принимают, передает корреспондент ИА REGNUM 6 марта. Напротив, протестные настроения только нарастают. Недовольные отменой маршруток горожане пишут президенту РФ Владимиру Путину.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водитель маршрутки

Накануне от площади Павших борцов стартовал специальный «протестный» микроавтобус. На нем в приемную главы государства будут доставлены свыше 7 тысяч письменных заявлений против закрытия маршрутных такси в Волгограде. Подписи вместе с волгоградским общественником Алексеем Ульяновым президенту везут и владельцы маршрутных такси, а также водители, которых коснутся «санкции».

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Напомним, известие о закрытии более 80 маршрутов в Волгограде до лета текущего года, решение о котором приняла мэрия города, шокировало как самих волгоградцев, так и владельцев маршрутных такси. Так, в частности уже с середины апреля прекратят работу автобусы № 12, 29, 30, 31, 33, 44, 49, 78, 10, 11, 11а, 40 маршруток и два троллейбуса — №11 и 18. Жители города создали уже ряд петиций, выходили на акции протеста и писали президенту РФ Владимиру Путину, пытаясь изменить ситуацию. Буквально на днях появилось еще одно обращение на сайте гражданских инициатив с просьбой сохранить троллейбус № 18 в Кировском районе, который также попадает под закрытие.

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Власти обещают, что ждать автобусов волгоградцам долго не придётся

«Десятки сотрудников будут уволены и останутся без работы, тысячи пассажиров останутся без чистого и экологического электротранспорта с большим подвижным составов и маленькими интервалами», — пишет автор петиции, напоминая, что самый экологически чистый электротранспорт закрывают в Год экологии, которым объявлен 2017 год.

С 30 апреля прекращают работу маршрутки №6, 9, 17, 19, 28, 40, 44, 52, 77, 78, 80, 22а, 3а, 4к, 7к, 95к и автобус №4. С 15 мая будут отменены маршрутки №14, 16, 39, 47, 56, 57, 10а, 27б, 42а, 56э, 5а, 61а, 8с, 95а, 56а, а также два автобуса №19 и 22. В общей сложности местные власти планируют сократить 72 маршрута, которые обслуживают индивидуальные предприниматели, 14 маршрутов, которые обслуживает ПАТП-7, а также два троллейбусных маршрута.

Кроме заявлений против отмены маршруток, в Москву доставят и жалобы жителей поселка Гумрак, которые вынуждены терпеть неудобства из-за реконструкции автотрассы до аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно новой транспортной схеме многочисленные маршрутки, курсирующие по дорогам областного центра, заменят вместительные автобусы. Именно в чрезмерном количестве маршрутных такси разработчики и увидели причину проблем транспортной системы города. В 2016 году в Волгограде функционировало 85 маршрутов коммерческой сети, при этом некоторые, как посчитали разработчики новой схемы, неоправданно длинные и дублирующие друг друга. Кроме того, выходящие ежедневно на улицы почти 2 тыс. «ГАЗелей» в основном морально и физически устарели. Ставку местные власти сделали на трамваи, троллейбусы и автобусы большой вместимости.