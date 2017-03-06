Радио REGNUM: первый выпуск за 6 марта
Москва, 6 марта, 2017, 10:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Российские самолёты доставили 20 тонн гумпомощи в сирийский Дейр-эз-Зор.
- Российские моряки, взятые в плен нигерийскими пиратами, освобождены.
- Группу туристов из России поместили в лагерь для нелегалов на Шри-Ланке.
- Украина ввела санкции против «душителей свободы слова» в Крыму.
- Сенаторы предлагают запретить показывать в рекламе Крым как часть Украины.
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