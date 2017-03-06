Анкара, 6 марта, 2017, 07:55 — ИА Регнум. Обвинения в шпионаже и сравнение с нацистами: «провокации президента Турции приводят правительство ФРГ в замешательство», и, в конечном итоге, могут «навредить и самому Эрдогану», пишет немецкий журнал Spiegel.

cnnturk.com Роджеп Эрдоган

Прошлым летом, когда Германия признала массовое убийство армян в Османской Империи в 1915—1916 годах как геноцид, отношения с Турцией явно ухудшились. Тогда же Эрдоган потребовал на полном серьезе сделать анализ крови всех депутатов Бундестага, имеющих турецкие корни, чтобы поставить под сомнение их происхождение.

С тех пор немецкое правительство в целях безопасности принимало решения о запрете митингов или общественных демонстраций, так или иначе, связанных с поддержкой Турции и турецких граждан в ФРГ.

5 марта немецкая полиция блокировала центр в городе Кёльн, где должен был выступить министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

Вследствие этого Эрдоган заявил, что Германия уже не имеет никакого отношения к демократии и должна знать, что «нынешние действия ничем не отличаются от того, что происходило во времена нацистов»:

«Мы устыдим Германию перед всем миром за их действия. Мы думали, что эпоха фашизма — в прошлом, но оказалось, что это не так. Если я захочу приехать в Германию, я приеду завтра, и если вы меня не впустите, я устрою восстание», — добавил он.

Словам Эрдогана возмутился глава фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Фолькер Каудер, который напомнил, что Турция — страна, входящая в НАТО. Также слова Эрдогана прокомментировала из оппозиционной Левой партии Севим Дагделен, которая отметила, что самому Эрдогану следовало бы перестать осуществлять нападки на оппозицию и СМИ: «Фашизм скорее напоминает поведение самого Эрдогана».