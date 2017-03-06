Сеул, 6 марта, 2017, 07:32 — ИА Регнум. Вооруженные силы КНДР могли испытать совершенно новый тип ракет, отличный от прежних. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил профессор южнокорейского Института проблем Дальнего Востока университета провинции Кёнсан-Намдо Ким Дон Ёпа.

Web.de Испытание ракеты КНДР

«Местом пуска называют Тончханни (поселок в провинции Пхёнан-Пукто в КНДР), — говорит он. — И хотя можно предположить, что речь идет о межконтинентальной баллистической ракете, судя по тому, что было четыре ракеты, все же есть вероятность, что это ракеты типа «Нодон» или «Скад-ER».

При этом он не исключил, что Вооруженные силы КНДР могли испытать ракеты нового типа, которых не было в прошлом.

Ожидается, что в ближайшее время в Сеуле пройдет внеочередное заседание постоянной комиссии совета национальной безопасности Республики Корея в связи с очередной провокацией КНДР.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 6 марта Северная Корея осуществила запуск сразу четырех ракет, три из которых упали в исключительную экономическую зону Японии. Зафиксировали запуск северокорейских ракет США, Япония и Южная Корея.

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