Прага, 6 марта, 2017, 04:18 — ИА Регнум. Планы Украины о безвизовом режиме с Европейском союзом могут остаться нереализованными. Ряд стран ЕС выступает против такого решение и намерен заблокировать инициативу по предоставлению жителям восточноевропейской страны безвизового режима. Об этом сегодня, 6 марта, пишет газета «Известия» со ссылкой на европейских политиков.

ЕС

Отмечается, что последние выражают опасения по поводу того, что свободный въезд в ЕС повысит число нелегальных мигрантов. Они будут пытаться найти работу в странах блока. Но такая перспектива не устраивает многие европейские страны. В частности Чехию.

В этой стране уже сегодня количество трудовых украинских мигрантов превосходит количество приезжих из других стран. Кроме того, отмена визового режима с Украиной самым непосредственным образом касается обстановки в сфере безопасности.

Как отмечает депутат чешского парламента Зденек Ондрачек, отмена виз не соответствует обстановке в сфере безопасности как на Украине, так и в Евросоюзе. Речь идет об украинских радикалах, которые, по мнению Ондрачек, «рано или поздно побегут из своей страны», чтобы избежать судебных разбирательств.

«Возможный приток украинских радикалов у меня вызывает такую же озабоченность, как и исламистских фанатиков», — заявил депутат чешского парламента.

Более того, заблокировать введение безвизового режима с Украиной также могут и ряд других государств. Чешский парламентарий Яромир Кохличек считает, что против отмены виз могут выступить Голландия, Бельгия, Португалия, Испания, Италия. В некоторых из этих стран и так существует серьезная проблема с безработицей.

Напомним, что основными причинами, по которым граждане Украины уезжают в страны ЕС, являются социально-экономический кризис, политическая нестабильность и невозможность найти работу в своей стране. Согласно данным министерства социальной политики Украины, в 2015 году уровень безработицы достиг 9%, рекордного за историю показателя. В 2016 году этот показатель вырос еще на 3,6%.