Москва, 6 марта, 2017, 02:12 — ИА Регнум. В Москве на 82-м году жизни скончался Александр Кузнецов, актер, режиссер, писатель и педагог. Одними из самых знаменитых его работ считаются «Баллада о солдате» и «Адъютант его превосходительства». О кончине артиста сообщила актриса Татьяна Лютаева, передает ТАСС.

Александр Кузнецов

Известно, что прощание с Александром Кузнецовым пройдет во вторник, 7 марта, в 13:00 в Первой градской больнице. Другие подробности о кончине известного актера не сообщаются.

Впервые появился на большом экране Кузнецов в 1959 году у Григория Чухрая в «Балладе о солдате». Его фильмография богата различными запоминающими работами. Среди лучших из них выделяют «Утренние поезда», «Адъютант его превосходительства» и «Там, на неведомых дорожках».

Кроме того, Александр Кузнецов был известен как режиссер, писатель и педагог. Например, он был соавтором сценария к фильму «Когда я стану великаном». Читал лекции по ВГИКе. Писал книги, с 1980-х годов ему удалось издать четыре произведения.

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