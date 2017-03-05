Вашингтон, 6 марта, 2017, 00:50 — ИА Регнум. Российские и китайские вооруженные силы заметно превосходят американские по темпам модернизации. Как отметил генерал армии США в отставке Уэсли Кларк в эфире радиостанции AM 970, в частности современная российская бронетехника «вызывает беспокойство».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Крепкая память

Лишь дополнительные серьезные инвестиции в вооруженные силы США смогут исправить ситуацию. По словам генерала, в настоящее время у РФ есть основной боевой танк Т-14, обладающий системой активной защиты и необитаемой башней, которая очень надежно защищает экипаж. По мнению Кларка, у такого танка, например, есть броня, которой нет у американских танков. Подобный Т-14 танк США хотели бы иметь только к 2030 году.

Дело в том, пояснил генерал армии США в отставке, что в последние десятилетия Пентагон вкладывал средства, в первую очередь, в оружие для конфликтов на Ближнем Востоке. Поэтому закупались самолеты, вертолеты и различные боевые припасы, которые могут «оставить воронку в земле и иногда попасть в террористов». Поэтому создание в России нового поколения бронетехники не может не беспокоить американских военных.

Уэсли Кларк также высоко оценил и другие виды оружия России. Говоря о системе ПВО РФ, военный указал на то, что там, где размещен комплекс С-400 с дальностью действия четыреста километров, американские ВС не смогут добиться превосходства в воздухе.

В то же время, например, американские беспилотники и системы связи значительно уступают российским средствам радиоэлектронной борьбы. Потому что США создают технически сложные системы, однако они имеют весьма серьезные и явные уязвимые места, подчеркнул Кларк.

Напомним, что ранее капитан морской пехоты США Джошуа Уодделл подверг критике американскую оборонную политику. Об этом он написал в своей статье для специализированного издания Marine Corps Gazette. В материале он обратил внимание на то, что, несмотря на то, что Россия тратит меньше средств на оборонную систему, ее эффективность больше, чем у США.