Мадрид, 5 марта, 2017, 20:41 — ИА Регнум. «Трамп выбирает стратегию «лучшая защита — это нападение» и сообщает о том, что Обама его прослушивал во время предвыборной кампании, — пишет нью-йоркский корреспондент издания Ян Мартинес Аренс. — Обама, не желая вступать в ближний бой с нынешним государственным тяжеловесом, категорически отверг обвинения, заявив, что они бездоказательны. И на этом все».

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Трамп всегда чувствовал себя сильным именно в атаке — это его стихия. Ему все равно, кого бить и куда наносить удар, — отмечает журналист. — В течение пяти лет он обвинял Обаму в том, что тот родился вне территории США (и потому нелегитимен, как президент, поскольку не американец ни по земле, ни по крови). Трампу-обвинителю не было дела до того, правдива ли эта информация — он хотел прославиться тем, что бьется один на один с президентом».

Испанский корреспондент считает, что «Трамп вернулся к проверенному методу: в ходе избирательной кампании он хорошо сыграл на вскрытии хакерами почты Клинтон. Теперь он решил достать «скелеты из шкафа», чтобы бросить их в лицо Обаме». Как выяснилось, уголовной ответственности за подобные вещи не наступает (дело Клинтон замяли), а шума это поднимает много».

«За прослушиванием моих телефонов стоит ни кто иной, как президент США Обама. Законно ли такое прослушивание?» — приводит Мартинес твит нынешнего хозяина Овального Кабинета. — Ответ Трампа противникам был неожиданным и жестким. Впрочем, как всегда. Он умеет ударить сильнее, чем бьют по нему. И не забывает обид. Дональд Трамп в чистом виде».