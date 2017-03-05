Екатеринбург, 5 марта, 2017, 18:29 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) с минимальным счетом переиграл пермский «Амкар» в домашнем матче восемнадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 5 марта на стадионе «СКБ-Банк Арена» в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0.

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Героем встречи стал игрок хозяев поля Эрик Бикфалви, забивший единственный мяч на 32-й минуте.

После восемнадцати матчей в чемпионате России «Урал» пока занимает двенадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков. Пермский «Амкар», набравшие 27 баллов, находится на седьмой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига. 18-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Амкар» (Пермь) — 1:0.

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