Джорджтаун, 5 марта, 2017, 17:09 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш назначил личного представителя по вопросу уреглуирования территориального спора между Гайаной и Венесуэлой. Им стал норвежский дипломат Даг Халвор Ниландер. Именно он будет активно взаимодействовать с правительствами двух стран и мониторить ситуацию вокруг территориального конфликта в Эссекибо, сообщает Caribbean News.

Andrew Butko Эссекибо

Если к концу 2017 года генеральный секретарь ООН сделает вывод о том, что никакого существенного прогресса не было достигнуто, то дело будет передано в Международный Суд. За исключением варианта, когда правительства Гайаны и Венесуэлы совместно будут просить Генсека ООН, чтобы он воздержался от такого решения.

ИА REGNUM напоминает, что Эссекибо — это спорная территория на западе Гайаны. Длительный территориальный спор за неё ведется Венесуэлой с начала XIX века — сначала с Британской империей, а затем и с независимой Гайаной. Речь идет о богатой природными ископаемыми 5/8 части территории Гайаны. Женевский договор между Венесуэлой и Гайаной в 1966 году сделал последнюю правопреемницей Британской империи в вопросе решения своих территориальных споров. На картах в Венесуэле территория обычно заштрихована как спорная.