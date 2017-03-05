Сеул, 5 марта, 2017, 04:41 — ИА Регнум. Государственная радиостанция Северной Кореи возобновила трансляцию загадочных цифр, вероятно являющихся шифром. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщает южнокорейской информационное агентство Yonhap.

Приёмная радиостанция А. С. Попова периода 1896 г

Трансляции пропагандистской станции КНДР «Радио Пхеньяна» начались после полуночи 5 марта в 00:15 и продолжались несколько минут. Диктор, упомянув «21-ю команду исследования», призвал пересмотреть математические значения «на странице 924 — номер 49, на странице 14 — номер 76, на странице 418 — № 37». Затем в сообщении следовало еще несколько чисел.

Сообщается, что это уже 27-я трансляция странных чисел с июня 2016 года, времени когда Пхеньян возобновил передачи загадочных цифровых шифров.

Эксперты Южной Кореи считают вероятным, что таким образом Пхеньян передает зашифрованную информацию внедренным шпионам на территории страны, которые расшифровывают ее с помощью известной заранее книги. Однако такой способ шифрования является устаревшим, и велика вероятность того, что данные передачи ведутся с целью оказания давления на Сеул.

Напомним, Пхеньян остановил бывшие регулярными передачи в 2000 году, когда состоялся первый в истории двух стран совместный саммит.