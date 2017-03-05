Вашингтон, 5 марта, 2017, 04:13 — ИА Регнум. В субботу, 4 марта, в США прошли митинги сторонников и противников президента страны Дональда Трампа. Мероприятия «за» лидера состоялись в 50 американских городах, среди которых такие крупные как Нью-Йорк, Нэшвилл, Бостон, Денвер и Майами. Об этом сообщает USA Today.

Sgt. Alicia Brand Дональд Трамп

Акции людей, которые поддерживают Трампа, прошли под единым названием March 4 Trump. «Марш за Трампа» стал ответом сторонников президента на целую серию выступлений против Трампа, которые регулярно проходят в разных городах по всем США с момента его вступления в должность 20 января.

Отмечается, что не обошлось и без столкновений между представителями двух противоборствующих политических направлений. Например, незначительные конфликты случились в Беркли (штат Калифорния): произошла потасовка.

«Думаю, люди не понимают, что, когда они говорят, что хотят, чтобы Трамп потерпел неудачу, это означает, что Америка потерпит неудачу», — отметила одна из организаторов Леса Антоне в Финиксе.

Столкновения между сторонниками и противниками Трампа в той или иной мере также произошли в Коламбусе, Неншвилле, Финиксе, Сент-Полу. Например, в штате Огайо демонстранты просто «перекидывались» лозунгами «за» и «против» президента, а в Нью-Йорке провели митинг возле дома Трампа.

Акция в поддержку Трампа в штате Теннесси собрала более тысячи человек. Они прошли под лозунгом «Дух Америки». Ранее президент страны заявил о его возрождении. Там же был арестован один человек за попытку устроить беспорядки и еще один, пойманный за воровство маек с изображением Трампа. Также в городе Сент-Пол полиция задержала пятерых человек за небольшие стычки.